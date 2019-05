Elezioni Europee: come, dove e quando si vota? Un vademecum, la scheda fac-simile e i candidati della Circoscrizione Nord Ovest

Savona / Genova. Domenica 26 maggio in sieme alle amministrative si svolgono anche le Elezioni Europee per la scelta di 76 europarlamentari. Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Nei 69 Comuni della Provincia di Savona gli elettori sono 237.622 (112.704 maschi e 124.918 femmine). Sono 16 le liste presenti nella scheda della Circoscrizione Nord Ovest, I CIRCOSCRIZIONE per PIEMONTE – VALLE D’AOSTA – LIGURIA – LOMBARDIA (tra parentesi il numero della pagina dove è consultabile la lista con tutti i candidati): POPOLARI PER L’ITALIA (p. 2); +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA (p. 3); PARTITO COMUNISTA (p. 4); POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE (p. 5); PARTITO PIRATA (p. 6); EUROPA VERDE (p. 7); LA SINISTRA (p. 8); FORZA ITALIA (p. 9); FRATELLI D’ITALIA (p. 10); MOVIMENTO 5 STELLE (p. 11); CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE (p. 12); LEGA SALVINI PREMIER (p. 13); FORZA NUOVA (p. 14); PARTITO ANIMALISTA (p. 15); PARTITO DEMOCRATICO (p. 16); AUTONOMIE PER L’EUROPA (p. 17). Alla p. 18 (o anche cliccando direttamente QUI) si può leggere un Vademecum per il voto che riprende le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno. (effe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18