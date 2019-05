Elezioni, da Melis sostegno e incontri con i candidati M5S alle Amministrative del savonese

Savona / Albenga. Amministrative del 26 maggio e incontri elettorali. Il consigliere regionale Andrea Melis incontrerà, tra oggi e venerdì, i candidati M5S alle Amministrative del savonese. Questa sera alle 17.00 sarà con Bruno Paolinelli a Pietra Ligure (via Vittorio Veneto 42). Giovedì 23 maggio ad Albenga alle 12.00, appuntamento presso il banchetto elettorale del candidato Sindaco Fausto Icardo in piazza del Popolo, mentre nel pomeriggio, alle 18.00, Melis sarà al banchetto di Varazze (viale Nazioni Unite) con Massimo Lanfranco, “cui seguirà una pizzata in località Pero”. La chiusura della campagna elettorale infine è per venerdì 24 maggio alle 18.00 ad Albisola Superiore con Stefania Scarone. “Saranno occasioni di sostegno per i candidati M5S, oltre che preziosi momenti di confronto su temi comunali e regionali che messi a fattor comune possono dare soluzioni proficue alle comunità locali”, dichiara il consigliere del Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria.

