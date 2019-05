 “Accendi una luce sulla Neurofibromatosi”: la fontana di Piazza De Ferrari si colora di blu e verde

Savona / Genova. Regione Liguria aderisce all’iniziativa “Accendi una luce sulla Neurofibromatosi” promossa dalla storica fondazione statunitense Children’s Tumor Foundation e dalle associazioni italiane di pazienti ANF Onlus, Ananas Onlus e Linfa Onlus in occasione della Giornata internazionale sulle Neurofibromatosi, per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa sindrome genetica rara e progressivamente invalidante che, fin dall’età infantile, predispone allo sviluppo di tumori e altri disturbi a livello scheletrico, cognitivo e delle funzioni uditive.

Domani sera, venerdì 17 maggio, le Istituzioni aderenti in tutta Italia illumineranno simbolicamente di blu un monumento, un ponte, un palazzo storico o una piazza: a Genova, su richiesta di Regione Liguria sarà illuminata di blu e verde la fontana di Piazza De Ferrari, grazie alla collaborazione con il Comune di Genova. Lo scorso anno sono state più di 200 le città in tutto il mondo che hanno aderito all’iniziativa. Per i pazienti di tutto il mondo il mese di maggio, dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione su questa patologia, è un momento importante per far conoscere meglio questa sindrome che in Italia colpisce più di 20mila persone, circa 2 milioni nel mondo.