Per la Pallavolo Albenga il titolo Regionale U16 Femminile

Albenga / Genova. Grande impresa della formazione U16F Viticoltori Ingauni della Pallavolo Albenga. Domenica 12 maggio, nel palazzetto dei Capannoni di Voltri, di fronte ad una platea gremita di pubblico appassionato, le ragazze di coach Di Vicino hanno conquistato con merito il Titolo Regionale U16 Femminile, sconfiggendo le genovesi del VGP, al termine di 5 set di rara intensità emotiva e agonistica. Dopo un primo set disastroso, in cui la tensione e la poca lucidità giocano un brutto scherzo (16/25), le ragazze ingaune trascinate dal capitano Curto Giulia, ribaltano il parziale (25/18 25/19); il quarto set sembra avviato sugli stessi binari, ma un blackout improvviso sul 13/9 consente alle atlete genovesi di recuperare, vincendo il quarto parziale (18/25) e portandosi 2/5 nel tre break decisivo; ma le ragazze albenganesi non mollano e rimontano fino allo strappo finale che porta Viticoltori Ingauni a chiudere 15/13. Una stagione indimenticabile per la formazione albenganese, sempre vincente, cresciuta tecnicamente sia nei singoli che come squadra, capace di rispettare il pronostico degli addetti ai lavori, di reagire ad alcuni seri infortuni e di superare le iniziali incomprensioni tra atlete e coach provenienti da realtà diverse; una squadra vera che ha meritato di accedere alle finali Nazionali, in programma a Rieti/Amatrice dal 29 maggio al 2 giugno.

Le CAMPIONESSE REGIONALI che rappresenteranno la Liguria sono: il capitano Giulia Curto, Alice Alfano, Alice Vernazzano, Benedetta Conte, Chiara Oddone, Elisa Ravera, Federica Cavallaro, Matilde Naddeo, Noemi Timo, Rebecca Cafagno, Sofia Portomauro, Valentina Salati e Agnese Pareto.