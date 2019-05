Elezioni Andora, endorsement di Toti a Demichelis

Andora. Elezioni amministrative. “Mi auguro dopo il 26 maggio di trovare gli stessi interlocutori per continuare la serie di interventi iniziati”. Endorsement a Mauro Demichelis del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della sua visita nel ponente ligure. Il sindaco e la lista “Andora Più – Demichelis Sindaco” in suo sostegno per la rielezione venerdì hanno accompagnato Toti in un sopralluogo presso i lavori della massicciata di Ponente. “L’amministrazione Demichelis ha svolto un ottimo lavoro e desideriamo proseguire il percorso di collaborazione avviato con loro” ha dichiarato Toti: “Abbiamo destinato molte risorse ad Andora, il sindaco e la sua squadra hanno saputo usarle bene. Questa non è una cosa scontata: molti paesi in Liguria hanno bisogno di lavori, ma più che i soldi spesso manca la capacità di fare opere, cantierarle, progettarle, realizzarle bene e nei tempi giusti. Andora, da questo e tanti altri punti di vista, si è dimostrato un comune virtuoso: tutto quello che abbiamo impegnato per cercare di migliorare questo territorio è stato utilizzato bene e in tempi rapidi”. (effe)

