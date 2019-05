Elezioni Albenga, Vaccarezza: “una rotatoria per Campochiesa”

Albenga. Elezioni e prove di viabilità. Una rotonda a Campochiesa per snellire il traffico e mettere “fine alle gare di velocità clandestine che da tempo vengono denunciate dagli abitanti della zona”. È l’ipotesi che prospetta Angelo Vaccarezza, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria dopo il sopralluogo fatto ieri pomeriggio nella frazione di Campochiesa insieme agli assessori provinciali Luana Isella – con delega ai Lavori Pubblici – ed Eraldo Ciangherotti, che è anche consigliere uscente e candidato alle comunali del 26 maggio nella lista di FI/FdI “Albenga Vince” in sostegno di Gerolamo Calleri Sindaco. “Pensiamo di risolvere, in un momento difficile per le finanze pubbliche, un problema annoso e che da troppo tempo aspettava risposte. Il nostro impegno – assicura Vaccarezza – è quello di reperire velocemente le risorse necessarie e dare ai cittadini una risposta da troppo attesa”. “Vista la situazione di pericolo segnalata più volte da residenti, si è deciso di intervenire per eliminare il semaforo e creare una rotatoria” spiega Angelo Vaccarezza: “in questo modo – sostiene – si renderà più fluido il traffico veicolare in arrivo da Ceriale e da Cisano, più veloce lo smaltimento di quello proveniente dalle Rapalline, ma soprattutto si metterà fine alle gare di velocità clandestine che da tempo vengono denunciate dagli abitanti della zona”. (effe)

