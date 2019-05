Regione Liguria, nuova disciplina per le posizioni organizzative

Genova / Regione Liguria. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al personale, il verbale di accordo sulla revisione del sistema delle posizioni organizzative interno all’Ente, come concordato dal confronto con le organizzazioni sindacali e le RSU lo scorso 24 aprile. Si tratta del passaggio preliminare all’approvazione definitiva della nuova regolamentazione, che verrà esaminata prossimamente. La revisione è conseguente al rinnovo del contratto nazionale del 2018, che chiede espressamente agli enti di adeguare i propri ordinamenti al nuovo assetto delle posizioni organizzative. La novità più rilevante è la decisione di mettere a bando tutte le posizioni organizzative, sia quelle di nuova istituzione sia quelle vacanti per cessazione dell’incarico. Per la retribuzione di risultato è stata avviata una trattativa parallela che dovrà essere sottoposta a una successiva approvazione. La Giunta delega il segretario generale ad approvare, previo parere del direttore generale competente in materia di personale, l’assetto complessivo delle posizioni organizzative nonché le eventuali modifiche successive. Il processo di assegnazione dei nuovi incarichi dovrà essere concluso entro il 31 luglio 2019. I nuovi incarichi diverranno effettivi dal 1 agosto. “Mettiamo mano alla revisione delle posizioni organizzative dopo oltre dieci anni, al termine di una trattativa concreta e di reciproca soddisfazione con le organizzazioni sindacali e le RSU – ha detto l’assessore al personale della Regione Liguria.

