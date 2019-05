Cundigiun: a Varazze street food, piatti tipici liguri e Cristina D’Avena

– in Piazza De André si potranno trovare le “trofie al pesto” e il “baccala in pastella con le patate” preparati dalla locale sezione della Protezione Civile ed anche le “crostate” dell’Associazione “Vaze Free Time”.

– in Piazza Vittorio Veneto i “polipetti in guazzetto” saranno cucinati secondo un’antica ricetta varazzina dai soci della Polisportiva S. Nazario che prepareranno anche i fragranti “bomboloni”. Sabato sera musica anni ’80 con King of the mix – Mario Vasiliadis. In collaborazione con il bar “Prie de Mâ“.

– in Via Coda le sapienti mani dei cuochi del Gruppo Animazione Varazze cucineranno il tradizionale “minestrone” con le verdure del locale entroterra.

– in Piazza S. Ambrogio si troveranno i “Mandilli de Väze” (fazzoletti di Varazze), un particolare tipo di pasta che si caratterizza per la forma quadrata, con un lato di 6 centimetri, ma soprattutto per lo stemma della Città di Varazze impresso sulla superficie; hanno ottenuto la Denominazione Comunale, ossia la carta di identità del prodotto che, in questo modo, è indissolubilmente legato al suo luogo di origine, i Mandilli de Väze sono il frutto di mesi di ricerca sulle materie prime, in particolare sulle farine, per arrivare a ottenere un prodotto dietetico, completamente vegetariano, vegano e cruelty free. Sulla confezione compare anche il logo “Gustosi per natura”, attestato rilasciato dall’Ente Parco del Beigua, a sua volta riconosciuto come UNESCO Global Geopark.

– in Piazza Beato Jacopo si potranno trovare la tipica “frittura di totani” e le “focaccette” preparati e fritti sapientemente dal gruppo della Frazione Pero.

– in Piazza Patrone i famosi “ravioli dell’Alpicella”, che a detta di ogni varazzino sono i “ravioli più buoni”, il cui interno è composto da un mix di boraggine o erbette, carne, uova e formaggio, che vengono cucinati direttamente dai cuochi della Frazione Alpicella. Animazione a cura del bar “Antico Mercato” e per far ballare il sabato sera ci penserà il Dj Bond.

– in Via Malocello il Gruppo Scout di Varazze preparerà la “panissa”, un piatto della tradizione e cibo da passeggio ligure per eccellenza, ottimo come spuntino da aperitivo, che è ritornato di gran moda nei forni della farinata, tra savonese e genovese.

– in Viale Nazioni Unite un altro appuntamento con lo street food e con la “carne alla Ligure”, piatto ideato, preparato e cucinato dagli animatori dell’Oratorio Salesiano.

– in Piazza Dante sarà possibile degustare “pesce in carpione”, “pasta fredda”, “macedonia” e “wafflel” sapientemente cucinati dagli esercenti della Piazza. I commercianti della piazza vi aspettano per una entusiasmante serata,dove a ritmo di musica vi saranno proposte specialità gastronomiche per tutti i palati, per i più piccoli invece, una piacevole sorpresa del mondo Disney.

– in Piazza San Bartolomeo le “focaccette”, uno tra i “cibi da strada” più amati di cui si potrà vedere la produzione “in diretta”: una vera e propria catena di produzione che prevede chi si occupa della stesura dell’impasto e chi è addetto alla frittura, che deve essere rapidissima. Una volta cotte le focaccette sono riposte nei sacchetti per poi poter essere distribuite dagli incaricati della Confraternita di S. Bartolomeo

– in Piazza Bovani sarà dedicato uno spazio anche ai frutti di mare, con i “muscoli alla Casanovina” a cura del gruppo della Frazione Casanova per poi passare alla degustazione dei “canestrelli” preparati e confezionati dai soci dell’Associazione S. Donato.

– in Piazzetta S. Bernardo sarà preparato dai soci del Gruppo BIT uno dei piatti più semplici, salutari e gustosi di Liguria ma purtroppo meno riprodotti dagli chef; si tratta del “cundigiun” sfizioso amalgama di verdure, tonno o acciughe e anche uova, che tanti liguri gustano durante l’estate.