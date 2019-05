Albissola Marina. L’associazione La Fornace in trasferta nella sala conferenze del Centro esposizioni del MuDA, in via dell’Oratorio, ad Albissola Marina. Accade domenica 12 maggio per ‘Ne piaxe cantà’, concerto in dialetto della Corale genovese ‘Nuova Scuola Armonia’ diretta da Lorenza Grasso. L’inizio è previsto per le ore 16. L’organizzazione, curata da Maria Campagnoli, è de La Fornace, in collaborazione con l’associazione Cultura e solidarietà e con il patrocinio del Comune di Albissola Marina.

La Nuova Scuola Armonia ha iniziato la propria attività a Genova nel 1979 per iniziativa di alcune alunne della scuola Duchessa di Galliera e della loro insegnante di musica e canto corale Lorenza Grasso. È un gruppo corale e strumentale che attinge il proprio repertorio dalla tradizione classica e popolare. Nel 1980 ha iniziato a collaborare con la compo­sitrice e insegnante Lorenzina Massa: è nato un repertorio introdotto in molte scuole genovesi, con lp ‘Un’esperienza di giovani proposta ai giovani’ e il volume ‘Liguria in musica’ con musicassetta allegata. Nonostante le pubblicazioni non siano più reperibili da tempo, gli insegnanti continuano a diffondere e utilizzare le canzoni come materiale didattico. La Nuova Scuola Armonia si è esibita a Genova e in Liguria, in sale, chiese, scuole e istituti per anziani, è intervenuta in trasmissioni televisive, ha partecipato al Convegno ligure delle Corali e ha promosso manifestazioni in colla­borazione con il Comune di Genova e associazioni culturali. Nel maggio 2003 ha ricevuto il premio Vito Elio Petrucci, “per l’attività svolta a favore della diffusione della cultura ligure e genovese tra i giovani”. È gemellata con la Corale S. Ilario di Veruno (No). Ultimamente ha pubblicato i cd ‘Natale in Liguria e nel mondo’, ‘Canzoni e tradizioni’ e ‘Ne piaxe cantà’, che propone nel concerto di domenica ad Albissola.

Il concerto è il primo di tre appuntamenti speciali proposti dall’Associazione: giovedì 30 maggio sarà la Compagnia della Fornace, con la direzione di Lello Ceravolo, a esibirsi all’Oratorio San Giuseppe in ‘Palamede’, mentre giovedì 20 giugno il gruppo ‘Inuetta’ proporrà ‘Acqua, mare, estate, Albissola’ nella piazzetta antistante la Fornace.