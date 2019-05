Conclusi i lavori in via Papa Giovanni; Tomatis: “interventi importanti per Albenga”

Albenga. Lavori pubblici e campagna elettorale. L’amministrazione uscente “ha lavorato duramente negli anni per riuscire a realizzare importanti interventi per la città” dice il candidato sindaco Riccardo Tomatis: “la nostra amministrazione ha ereditato dal passato una situazione economica difficile, ma grazie a un grandissimo impegno siamo riusciti, oggi, ad avere condizioni migliori che ci permettono di realizzare alcuni interventi importanti per Albenga”.

“Oggi sono terminati i lavori di asfaltatura di via Papa Giovanni – spiega Riccardo Tomatis – dove sono già stati realizzati interventi di regimentazione delle acque piovane attraverso la sostituzione delle condotte sotterranee e il posizionamento delle griglie. Questa via, purtroppo aveva un problema che la affliggeva da moltissimi anni: ogni qualvolta si verifica una pioggia più intensa del solito le case, soprattutto quelle che sono posizionate a lato Ceriale, venivano allagate perché non c’era un sistema di scolo delle acque piovane”. “Finalmente questo problema è stato risolto – conclude il vicesindaco –, oggi abbiamo terminato anche la seconda fase dell’intervento che ha previsto l’asfaltatura del tratto che va da viale Pontelungo a viale Liguria.”