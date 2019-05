“Il cuore in Fortezza”, convegno al Priamar di Savona

Savona. Il Convegno “Il Cuore in Fortezza” è giunto alla nona edizione, configurandosi come uno degli eventi specialistici più importanti del settore, con relatori ed ospiti di livello nazionale ed internazionale. Il Comitato scientifico è composto dal Dottor Pietro Bellone, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale San Paolo di Savona, e dal Dottor Paolo Bellotti, Ex Direttore della Cardiologia ed ideatore del Convegno. Sono attesi più di 200 partecipanti nella suggestiva Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, dove verranno affrontate sessioni scientifiche su Cardiopatia Ischemica, Ictus Cardioembolico, Disfunzione Ventricolare, Aritmologia e Patologie Strutturali. L’apertura dei lavori è prevista alle ore 8.30 con il saluto del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. L’evento, organizzato da Aristea Education, ha ottenuto i Patrocini di Regione Liguria, Comune di Savona, ASL2 Savona, Fondazione De Mari, GISE, Ordine dei Medici Liguria e SIPREC.

