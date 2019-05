I giovani interessati al futuro dell’Europa

di Claudio Almanzi – Albenga / Genova. Sono state decine di migliaia anche in Liguria le visualizzazioni da parte dei giovani per il cortometraggio con il quale il Parlamento Europeo sta cercando di informare i cittadini sull’ importanza delle prossime elezioni sul futuro del Continente, dell’ Italia e dei giovani. In una sola settimana infatti il film: “Scegli il tuo futuro” ha avuto oltre 75 milioni di visualizzazioni segno che la campagna di informazione del PE basata sull’appartenenza ha fatto centro.

Dal suo lancio, giovedì 25 aprile, il film è stato visto da una cifra senza precedenti per una campagna istituzionale ed i dati sono aggironati a questa mattina alle ore nove. Il cortometraggio è sottotitolato nelle 24 lingue ufficiali e in altre lingue dell’UE, con diverse versioni nazionali della stessa lingua (33 in totale), più le cinque lingue principali a livello mondiale (arabo, cinese, russo, hindi e turco). È stato prodotto anche in 31 lingue dei segni e nella lingua dei segni internazionale, con il sostegno dell’Unione europea dei sordi (EUD). Il film è stato diretto dal regista pluripremiato Frédéric Planchon; è stato sviluppato e prodotto dal contraente del Parlamento, l’European Broadcast Partners, e dal loro subappaltatore &Co./NoA.

Il filmato documenta i momenti intensi, belli e fragili in cui i neonati fanno il loro ingresso al mondo e mira a farci riflettere sul perché votiamo. Tutte le scene delle nascite presenti nel film sono vere e proprie riprese documentarie. Questo film, uno degli strumenti principali della campagna di informazione del Parlamento europeo per il 2019, intende sensibilizzare gli europei ai valori, alle emozioni e alle responsabilità che condividono. Con le parole della giovane ragazza, voce narrante del film: “Ognuno di noi può lasciare un segno, ma insieme possiamo fare la differenza”.