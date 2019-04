Elezioni europee, due giorni dedicati al Ponente ligure per Mercedes Bresso

Savona / Albenga. Mercedes Bresso, candidata al Parlamento Europeo nel collegio nordovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta) ha dedicato il 26 e 27 aprile a incontrare i cittadini nella Riviera di Ponente. Venerdì 26 mattina ha visitato il Mercato settimanale di Loano, particolarmente affollato per il “ponte” di turisti lombardi e piemontesi che “hanno mostrato vivo interesse per le prossime elezioni europee”. A seguire, nel primo pomeriggio, è stata visitata la cooperativa OP Albenga, realtà operante nell’importante settore florovivaistico, dove alcuni soci hanno potuto raccontare l’importanza del settore per il territorio, le difficoltà che incontrano quotidianamente e gli interventi in campo logistico e regolamentari necessari per difendere le piccole imprese agricole. La giornata si è conclusa a Bordighera, dove con il PD locale e il suo segretario Niccolò Grassano, Bresso è stata protagonista di un partecipato incontro al Bar Atù sul lungomare. Sabato 27 la giornata è cominciata con un incontro presso il circolo PD Albisola alla presenza del segretario Andrea Toso, del Sindaco di Celle Ligure Renato Zunino e la vicesindaca di Albissola Marina Nicoletta Negro. A seguire nel pomeriggio la visita è proseguita a Finalborgo, uno dei borghi più belli d’Italia, per visitare “Nonunomeno ai Chiostri” bistrot e laboratorio di integrazione sociale insieme alla Vicesindaca Clara Brichetto, Assessore al Bilancio Delia Veneruci e al segretario del PD Mimmo Rizzo, assieme all’amico e collega Europarlamentare Brando Benifei. In seguito si è proseguito con il Museo Archeologico, ricco di reperti storici bellici che ci ricordano i secoli di guerre lasciati alle spalle grazie all’Unione Europea. La giornata si è conclusa con la Convention di presentazione delle liste a sostegno di Alberto Biancheri, Sindaco di Sanremo, al teatro Ariston, accompagnata da Benifei. (effe)

Invia l'articolo in formato PDF