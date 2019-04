Alla Pagoda i laboratori di “Arte, scienza e musica” di Non parto di testa

Loano. Saranno “Arte, scienza e musica” le protagoniste del laboratorio creativo in programma sabato 4 maggio dalle 15 alle 18 presso la pagoda di via Ortigara a Loano. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Non parto di testa” con il patrocinio del Comune di Loano. Durante il pomeriggio i piccoli partecipanti saranno coinvolti in molteplici attività che li accompagneranno alla scoperta dei segreti dell’arte, della scienza e della musica. Con il laboratorio “Giochiamo col cubismo” i bimbi (dai 5 anni in su) conosceranno Pablo Picasso e creeranno un ritratto cubista. Con il laboratorio di “Giochiamo con l’elettrostatica”, invece, i piccoli (dai 5 anni in su) scopriranno il funzionamento dell’elettroscopio e della “Bottiglia di Leida”. Con il laboratorio psicosensomotorio di “Giochiamo con la musica” i bimbi rievocheranno la creazione del cosmo. Il pomeriggio si concluderà con “Giochiamo con il cesto dei tesori”, tecnica ludica in cui i bambini (dai 6 ai 12 mesi) dovranno dimostrare le loro capacità di concentrazione. L’incontro è aperto a tutti. La quota di partecipazione è di 12 euro per i materiali (i soci pagano 10 euro). Iscrizione obbligatoria entro il 2 maggio al numero 335.6239454 tramite messaggio Whatsapp.

“Non parto di testa” è un’associazione a sostegno della maternità e delle famiglie. Ha vinto il bando, indetto dal Comune di Loano, per la gestione della “pagoda” di via Ortigara rendendosi disponibile ad organizzare progetti ricreativi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare, l’associazione ha proposto un progetto ludico-ricreativo denominato “Vivere il territorio” che si inserisce perfettamente tra le altre iniziative dell’amministrazione comunale rivolte alla promozione del mondo dell’outdoor e della conoscenza dell’ambiente. Fra le attività di “Vivere il territorio” ci sono anche le uscite alle Grotte di Toirano, al Museo del Mare di Loano, al Museo Archeologico del Finale, alla foce del fiume Centa di Albenga, al “percorso natura” di Borgio Verezzi, alla Grotta dei Falsari di Noli, presso le biblioteche locali (nell’ambito del progetto “Nati per leggere”) e su percorsi alla scoperta di pietre e minerali con il supporto di un geologo. La pagoda è un luogo di aggregazione per le famiglie e in essa sono disponibili spazi dedicati alle diverse fasce di età (da 0 a 14 anni) e anche alle future mamme in stato di gravidanza. Inoltre, presso la struttura si tengono incontri, iniziative ludico-ricreative e momenti di confronto con varie figure professionali come psicologi, ostetriche, pediatri, ginecologi e nutrizionisti, e altre mamme. Per aderire alle iniziative di “Vivere il territorio” occorre essere soci di “Non Parto di Testa”.