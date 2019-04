Festa della Liberazione, seduta solenne del Consiglio regionale

Savona / Genova. Domani, giovedì 18 aprile alle ore 10.30, il Consiglio regionale si riunirà nell’aula di via Fieschi 15, a Genova, in Seduta solenne per celebrare il 74° esimo anniversario della Festa della Liberazione. La seduta sarà aperta dal saluto del presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Alessandro Piana. Seguirà l’orazione ufficiale di Giacomo Ronzitti, presidente dell’Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”.

