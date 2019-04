Albenga, Sasso/Porro (Lega): “sostegno delle forze regionali a Calleri conferma lungimiranza e buonsenso Lega”

Albenga. Elezioni amministrative e partiti. Il sostegno delle forze regionali a Calleri, sostengono Roberto Sasso Del Verme (segretario provinciale Lega – Savona) e Cristina Porro (segretario cittadino Lega – Albenga e Valli Ingaune), “conferma lungimiranza e buonsenso Lega”: “Ringraziamo i capigruppo regionali Angelo Vaccarezza (Forza Italia), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Lilli Lauro (Gruppo Toti) e Gabriele Pisani (Liguria popolare) che oggi hanno annunciato a mezzo stampa il loro sostegno al candidato sindaco Gerolamo Calleri alle elezioni amministrative di Albenga, prevedendo una serie di incontri in città con assessori regionali”.

VediElezioni Albenga, incontri con assessori e consiglieri regionali in favore di Gero Calleri sindaco

“Il sostegno da parte delle forze che assieme alla Lega bene amministrano la Regione Liguria è per noi un’ottima notizia, un riconoscimento che conferma, ancora una volta, come le scelte di buon senso della Lega in Liguria siano apprezzate dagli alleati sul territorio. Da tempo, infatti, riteniamo Gerolamo Calleri, militante della Lega ingauna, la persona giusta per cambiare Albenga: siamo pronti a lavorare insieme per il buon governo di Albenga, certi che il nostro candidato sindaco saprà trovare anche nell’intera maggioranza al governo in Regione Liguria dei validi interlocutori per la riqualificazione e lo sviluppo di Albenga”, concludono Roberto Sasso Del Verme e Cristina Porro. (effe)