In Piazza Montecitorio piatti tipici a base di pesto e basilico genovese

Genova / Roma. Domani, martedì 16 aprile la Camera dei Deputati si colorerà di verde basilico per una mega dimostrazione di piatti realizzati con il pesto. Alle 10 in Piazza Montecitorio 1 (Sala antistante al Ristorante) si svolgerà una conferenza stampa per la presentazione della degustazione di piatti tipici a base di pesto e basilico genovese. L’iniziativa, promossa da Regione Liguria in collaborazione con l’Associazione Palatifini e l’Enoteca Regionale Ligure, si inserisce nell’ambito del percorso di riconoscimento, avviato nel 2015, del Pesto Genovese al Mortaio, con il suo Campionato Mondiale, quale buona pratica di salvaguardia di bene culturale immateriale dell’Umanità UNESCO. L’anno scorso infatti Regione Liguria aveva organizzato una “Settimana del pesto” in collaborazione con i Comuni e le Camere di Commercio sotto l’hashtag #orgogliopesto che aveva visto migliaia di genovesi e liguri firmare a sostegno della candidatura. E dopo la grande partecipazione dell’anno passato, anche quest’anno Regione Liguria intende valorizzare le sue eccellenze agroalimentari, quale veicolo anche turistico, promuovendo il suo prodotto di punta, diventato messaggero nel made in Italy, attraverso i rappresentanti politici dei cittadini.

