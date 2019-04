De Ferrari (M5S): applicare in Liguria il nuovo ‘piano lupo’

Savona / Genova. “La coesistenza con il lupo è possibile: è stato lo stesso Ministro Costa a dichiararlo a margine del ‘Piano lupo’ che, dopo mesi di incontri con Regioni, Enti e cittadini, è stato scritto, definito e inviato alla Conferenza delle Regioni per l’approvazione” dichiara il consigliere regionale Marco De Ferrari, che martedì in Consiglio regionale presenterà, in merito, un’interrogazione a risposta immediata: “In discontinuità con il precedente piano, dal Ministero fanno sapere che non sarà più ammesso nessun abbattimento: il piano infatti prevede la tutela di questa preziosa specie e 22 azioni di mitigazione e convivenza con i lupi, anche in ottica di prevenzione danni”.

Secondo quanto dichiarato in una nota dal Ministro Sergio Costa, “il Ministero non è sordo alle esigenze dei territori, anche in ambiti molto ristretti come alcune vallate alpine o appenniniche”. Le azioni vanno implementate specificamente nei territori, per ascoltare ed essere vicini alle esigenze di tutti. Il Ministero affianca dunque gli Enti “per monitorare, gestire, aiutare”. Ragion per cui è stato chiesto alle Regioni “di lavorare insieme per rendere questo piano concreto e applicato”. “Il M5S Liguria, di conseguenza, interroga la Giunta e l’assessore competente per sapere quale posizione intenda assumere Regione Liguria, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, in merito al ‘Piano lupo’ così come presentato dal Ministero dell’Ambiente – fa infine sapere il consigliere -. Il Presidente Toti, l’assessore Mai e tutti coloro che parteciperanno alla Conferenza sostengano e approvino il nuovo Piano proposto, che impedisce per sempre l’uccisione dei lupi e ne promuove, invece, la pacifica coesistenza con la specie umana”.