Futuro Piaggio Aero: il 24 aprile convocato al Mise il tavolo di crisi

Savona / Roma. Dopo ripetuti solleciti di sindacati e istituzioni locali, manifestazioni e ancora scioperi in questi ultimi giorni negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri, e ancora dopo un ultimo incontro che si è svolto proprio stamattina in Regione Liguria è arrivata infine dal Mise la conferma ufficiale di un nuovo incontro a Roma: il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato “il tavolo di crisi su Piaggio Aero Industries S.p.A. il giorno 24 aprile 2019 alle ore 11.00, per discutere la situazione occupazionale e produttiva dell’azienda”. La vertenza Piaggio, hanno ribadito i sindacati, “è un problema della Regione Liguria per salvare un patrimonio industriale unico con 1.200 posti di lavoro, non è una vertenza dei soli lavoratori Piaggio e LaerH coinvolti”. (effe)

Invia l'articolo in formato PDF