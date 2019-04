Liguria, Stati Generali dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Savona / Genova. Attuare i diritti, vita dignitosa, libertà e identità, famiglia, cura, educazione, tutela: sono queste le sette aree tematiche su cui si svilupperà il confronto e il dialogo tra gli oltre 110 partecipanti già iscritti ai tavoli del World Cafè “All Rights” nell’ambito degli Stati Generali dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, organizzati da Regione Liguria insieme a Pidida Liguria – coordinamento ligure per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alla rete dei soggetti aderenti al patto di sussidiarietà regionale “Sempre Diritti” e in programma giovedì 11 aprile dalle 9.30 presso il Foyer del Teatro Carlo Felice a Genova. “La Liguria – afferma la vicepresidente e assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Sonia viale che aprirà i lavori – è una regione in movimento per i diritti dei minori, al centro della attività che si articoleranno fino all’autunno. L’obiettivo – aggiunge – è costruire insieme una campagna che integri le proposte di enti, associazioni e istituzioni con le iniziative di Regione, facendo emergere le buone prassi e le sfide per il futuro”.

L’ iniziativa coinvolgerà in primis rappresentanze di bambini e ragazzi (ai tavoli siederanno 16 minori tra gli 11 e i 14 anni) oltre a enti, istituzioni e mondo dell’associazionismo con l’obiettivo di rilevare e promuovere attività che, a partire dagli Stati Generali, si articoleranno nel corso del 2019 in vista dell’evento in programma in autunno, in occasione del 30esimo anniversario della firma della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Gli Stati Generali costituiscono l’occasione per uno scambio e confronto di idee e proposte tra persone provenienti da enti, ambiti e situazioni anche molto diverse fra loro, con tavoli di lavoro sui temi dei diritti e la possibilità di “visitare” e partecipare a più tavoli, così da arricchire l’incontro di esperienze e conoscenze. All’iniziativa parteciperanno: gli assessori regionali alla Formazione e Pari Opportunità e all’Urbanistica, l’assessore comunale alle Pari Opportunità, il presidente del Tribunale dei Minorenni Luca Villa insieme al Procuratore Tiziana Paolillo, i Garanti dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza di Regione Liguria Francesco Lalla e del Comune di Genova Giacomo Guerrera, il presidente di Unicef Liguria Franco Cirio. Saranno presenti e coinvolti nei tavoli tematici anche rappresentanti dell’Istituto Gaslini, Alisa, Ufficio scolastico regionale, Coni, degli ordini professionali (pediatri, psicologi, assistenti sociali) e di diversi enti del Terzo settore tra cui il portavoce del Forum Andrea Rivano.