Piaggio Aerospace, Toti: “serve impegno concreto e immediato del Governo”

Savona / Genova. “Giunti a questo punto serve un impegno concreto e immediato del governo sulle prospettive dell’azienda e adeguati stanziamenti per supportare tale percorso. I lavoratori di Piaggio hanno diritto a conoscere il destino della propria azienda, così come le istituzioni locali debbono essere coinvolte nelle scelte di politica industriale che il governo dovrà sicuramente fare in pochissimo tempo”. Lo chiede il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che sollecita il governo a mettere in calendario un incontro urgente, già richiesto da Regione Liguria unitamente ai sindacati, per concertare tutti i passaggi indispensabili al salvataggio della azienda.

Il presidente comunica inoltre che “Mercoledì incontrerò le delegazioni sindacali per ribadire la totale sintonia della Regione in questa vertenza per il salvataggio di un irrinunciabile polo industriale, scientifico e tecnologico del nostro paese. Siamo pronti a supportare in ogni modo le legittime motivazioni dei lavoratori a conoscere il loro futuro”.

