Pallacanestro Alassio, tempo di Play off per Under 15 Eccellenza e Under 14 élite

Alassio. Sono gli unici due campionati che in Liguria, a livello maschile, qualificano alle Finali Nazionali e la Pallacanestro Alassio è protagonista in entrambe le categorie tra le squadre liguri più forti delle due annate. L’Under 15 Eccellenza ha raggiunto il prestigioso traguardo delle semifinali Play off e in gara 1 i gialloblu sono andati a far visita al Canaletto a Spezia. La squadra di casa è la naturale favorita avendo vinto il girone ma gli alassini non ci stanno a far da vittime sacrificali e per più di 30 minuti stanno totalmente in partita. I primi cinque minuti vedono Alassio avanti 6-8 prima della rimonta spezzina che chiude il quarto avanti 18-13; nel secondo periodo la gara prosegue in completo equilibrio con gli spezzini che vincono solo di 2 il tempo andando all’intervallo lungo avanti 33-26. Dopo il riposo Alassio si porta a meno 4 ma con una situazione falli deficitaria vedendo via via uscire per 5 falli Porcella, Iaria e Giribaldi il terzo periodo si chiude con Canaletto avanti di 9, 47-38. Nell’ultimo tempo, vista l’assenza dei tre e il leggero infortunio occorso ad Arrighetti la forbice si allunga fino al 72-50 finale ma con un’ottima prestazione dei ragazzi ponentini. “E’ stata una bella partita, giocata quasi alla pari per più di 30 minuti. Canaletto è squadra molto forte, ulteriormente rinforzata rispetto allo scorso anno dall’arrivo di un altro ragazzo di Bordighera che ha fatto il Tdr e da un giocatore straniero bravo. Noi, rispetto a loro, patiamo tanto più che per i centimetri per i kg di differenza però siamo convinti che la forbice si stia riducendo e quando i ragazzi completeranno lo sviluppo chissà. Sabato ci sarà gara 2 e purtroppo per l’indisponibilità del Palazzetto e di una struttura alternativa non potremo giocarla ad Alassio. Ringraziamo Albenga che ospiterà gara 2 dove cercheremo di fare del nostro meglio per provare a metterli in difficoltà.”

L’Under 14 élite invece inizia dai quarti di finale e in Gara 1 con Blue Sea Lavagna sembra essere una formalità dopo l’11-0 iniziale e il 24-7 di fine primo periodo per i ragazzi alassini ma nonostante il ripetere da parte dello staff che la partita non era finita Lavagna pian piano recupera e va all’intervallo sotto di 9. Nel terzo tempo la compagine tigullina risucchia ancora qualche punto ai gialloblu e a cinque minuti dalla fine il Lavagna va in vantaggio anche di quattro punti. A quel punto l’Alassio reagisce e riesce a pareggiare la partita andando ai supplementari: nell’overtime i gialloblu costruiscono un buon vantaggio e vincono 75-68 una partita molto complicata. “Abbiamo iniziato benissimo ma poi ci siamo adagiati contro un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo ben consci che i Play Off sono impegnativi e giovedì ci sarà gara 2 a Lavagna… sarà durissima!”