Aziende alimentari della Liguria a Parma Cibus Connect

Savona / Parma. Aprirà mercoledì 10 aprile la fiera internazionale dell’agroalimentare “Cibus Connect”, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, che rimarrà allestita fino all’11 aprile. Novecento marchi, settecento espositori, diecimila operatori e buyer attesi, di cui tremila dall’estero, cinquecento nuovi prodotti in esposizione. Diverse le aziende espositrici della Liguria, tra cui: Compagnia del Pesto Genovese, Elah Dufour, Primoli Srl, Azienda Speciale Promoriviere di Liguria, Casa Olearia Taggiasca Srl, Costa Ligure, Frantoio Bianco di Bruna Nicola Vincenzo & C., Frantoio di Sant’agata D’oneglia Di Mela C. & C., Frantoio Ghiglione, Olio Roi di Boeri Franco, Ranise Agroalimentare Srl, A.D.R. Spa – Aziende Dolciarie Riunite, Amaretti Virginia Srl, La Gallinara Srl, Noberasco Spa.

Cibus Connect è la fiera smart di Cibus che viene allestita negli anni dispari, di fatto annualizzando Cibus. In fiera verranno esposti 500 nuovi prodotti, la cui lista completa sarà pubblicata sul sito Cibus.it e sulla App Cibus, a partire dall’8 aprile. I Top 100 Prodotti Premium, selezionati da una giuria tecnica, saranno esposti nello zio Cibus Innovation Corner, all’interno del Padiglione 6. Qui verranno esposti anche i prodotti premium a marchio del distributore delle maggiori insegne distributive: Coop, Conad, Esselunga, Auchan, Carrefour, Selex, Der, Pam, Crai, D.It, SUN. Dentro il quartiere fieristico sono diverse le aree speciali: come quella dedicata ai produttori di Slow Food; la Cibus Buyers Lounge dove si svolgono gli incontri business tra buyer ed espositori; le due grandi aree showcooking; lo Start Up Lab. Quattro i convegni sulle tematiche più rilevanti del comparto alimentare. I visitatori di Cibus Connect potranno anche partecipare al fuori Salone “Cibus Off”, promosso dalla città di Parma, Creative City of Gastronomy per l’Unesco, dal 6 al 14 aprile 2019. Cibus Off prevede degustazioni dell’eccellenze eno-gastronomiche di Parma ed iniziative culturali nelle strade e nelle piazze della città.