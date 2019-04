Canottieri Sabazia conquista 3 ori e 2 bronzi

Savona / Milano. In una giornata di bel tempo, l’Idroscalo di Segrate-Milano ha visto confluire nell’ultima domenica di marzo oltre 300 atleti provenienti da 25 Società del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Presente anche la compagine della Canottieri Sabazia di Savona, che ha portato a casa 3 ori e 2 bronzi, per un totale di tredici sportivi saliti sul podio, con i quali si è subito complimentato il neo Presidente Marco Cardente. Per i tecnici Emanuel Cabib e Laura Bentivoglio, ancora un buon risultato che fa ben sperare per la prossima trasferta a Mantova del 6 e 7 aprile.

I risultati

K1-420, metri 2.000, Allievi B maschile: BRONZO per Giusto Pietro

K2, metri 2.000, Cadetti A maschile: ORO per Battaglia Michael e Spezialetti Filippo Augusto

K2, metri 2.000, Cadetti B maschile: BRONZO per Rizza Lorenzo, Frumento Pietro

K4, metri 10.000, Ragazzi maschile: ORO per Curletti Matteo, Delfino Simone, Corallo Edoardo, Pontini Gabriele

K4, metri 10.000, Junior maschile: ORO per Spezialetti Ludovico, Gerace Matteo, Ghezzi Flavio, Fornari Pietro