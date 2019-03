Il campione di surf Hugo Vau in visita in Regione Liguria

Genova. Il campione di surf Hugo Vau, in Liguria in questi giorni, è stato ricevuto oggi in Regione dagli assessori al turismo Gianni Berrino e allo sport Ilaria Cavo. Vau era accompagnato dal presidente del Mu.Ma. Nicoletta Viziano. Quarantun anni, portoghese, Hugo Vau è diventato popolare dopo aver cavalcato in Portogallo il 17 gennaio 2018 “Big Mama” la grande onda alta 35 metri. Vau è specializzato nel “tow-in surfing”: pratica che vede i surfisti scalare autentici muri d’acqua trainati da un jet-ski per poi gettarsi in una discesa adrenalinica e molto pericolosa.

