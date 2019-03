“Donne d’Europa”, Mercedes Bresso a Palazzo Spinola

Genova. L’onorevole Mercedes Bresso, vicepresidente del Gruppo S&D al Parlamento europeo, domani – lunedì 18 marzo – sarà a Genova per partecipare al ciclo di incontri sul tema “Donne d’Europa”. L’incontro sarà presso Palazzo Doria Spinola, nella sala del Consiglio della Città Metropolitana, a partire dalle ore 16.30.

L’incontro affronterà in chiave europea il tema del’economia, della scienza e della ricerca: il ruolo che potrebbe svolgere l’Europa in relazione a quello delle donne nel processo di rinnovamento delle future politiche europee nel lavoro, l’economia, la scienza, la comunicazione, i falsi miti, la disinformazione, la cultura. Ma anhe l’emergenza del problema sociale della violenza sulle donne, la recessione in tema di diritti sociali messa in atto da vari stati dell’Unione, la visione dei futuri sviluppi della politica economica con la prospettiva di empowerment delle donne nel lavoro, nella Scienza e nella ricerca TIC.