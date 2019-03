Albenga, Campionato di Serie “C” di Ginnastica Ritmica

Albenga. Sono in corso di svolgimento i Campionati di serie C di ginnastica ritmica in un Palamarco rinnovato e affollato di pubblico e atlete. Sono oltre 250 le ragazze – provenienti da diverse regioni d’Italia tra le quali Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia – in pedana per ottenere la qualificazione alla serie B, dando vita ad un vero e proprio spettacolo di alto livello tecnico e atletico.

Dichiara il vice sindaco Riccardo Tomatis con delega allo sport: “tra le tante valenze dello sport c’è anche quella turistica, si tratta di un turismo di qualità che grazie a questi eventi conosce il nostro il nostro territorio e ne apprezza le particolarità storiche e climatiche in particolare durante le basse stagioni”. Grande soddisfazione anche da parte della Ginnastica Ligure, espressa dalla presidente Maria Rosa Villa che dice: “è una grande soddisfazione riuscire ad ospitare manifestazioni di così alto livello tecnico a conferma della fiducia che la federazione depone nella nostra società sportiva” .