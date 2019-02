Albenga, terza prova del Campionato di Serie “C” di Ginnastica Ritmica

Albenga. La terza prova del Campionato di Serie “C” di Ginnastica Ritmica si terrà il 2 marzo dalle ore 14.00 e il 3 marzo dalle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport “Palamarco” di Albenga. Tante sono le società sportive provenienti dal Nord Italia che verranno a scontrarsi durante questo weekend. Nel corso della prima giornata, si scontreranno le ginnaste provenienti dal Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (Zona 2), per quanto riguarda, invece, la seconda giornata le squadre impegnate in pedana arriveranno dal Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria (Zone 1).

Sarà quindi un fine settimana impegnativo per la ASD Ginnastica Ligure Albenga, che vedrà anche gareggiare le sue ginnaste più esperte Greta Gualco, Ilaria Carrubba, Chiara Hasa, Manuela Bruno e Francesca Caretto, reduci dalla prove precedenti superate con successo, proveranno ad ottenere un ottimo risultato anche in casa. La squadra Albenganese si sente “particolarmente orgogliosa ed entusiasta di ospitare, ancora una volta, manifestazioni sportive di alto livello all’interno del palazzetto dello sport cittadino, e ci tiene particolarmente, a ringraziare il Comune di Albenga per la disponibilità e per la fiducia che ripone nello sport”.