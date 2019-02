Settimana Vivaldiana Nazionale 2019, ad Alassio il Gala inaugurale

Alassio / Milano. La Terza Edizione della ”Settimana Vivaldiana Nazionale 2019” – che coinvolgerà numerosi comuni delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto –, avrà l’evento di gala inaugurale per la prima volta in Liguria, ad Alassio il giorno 24 aprile nella suggestiva cornice della ex Chiesa Anglicana.

La manifestazione è stata presentata questa mattina alla BIT di Milano, dov’era presente il vicesindaco e assessore alle Politiche turistiche Angelo Galtieri; il programma di Alassio, in collaborazione e con il sostegno del Comune, prevede il 24 aprile due appuntamenti: alle ore 17.30 presentazione della monografia “Tu es sacerdos in aeternum! Antonio Vivaldi e la musica vocale sacra a Venezia tra XVII e XVIII secolo “curata da Roberto Allegro e Vittoria Aicardi in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano; alle ore 21 Concerto di Gala “Vivaldi à Paris. Serenissime Armonie per la Corte di Francia”.

La Settimana Vivaldiana Nazionale, ideata e organizzata dallAssociazione Musicale “Antonio Vivaldi” (Mortara, Pavia), giunta quest’anno alla terza edizione, è una manifestazione turistico-culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente nel mese di maggio in Italia e in Europa con il fine principale di valorizzare il grande patrimonio artistico-musicale legato alla figura del celebre musicista Antonio Vivaldi attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica e l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.

«L’iniziativa culturale-musicale diventa ancora più significativamente importante se si ricorda che la prima ed anche, purtroppo unica, “settimana musicale” avente come “focus” Antonio Vivaldi fu realizzata nel lontano 1938 a Siena ad opera di grandi musicisti italiani del tempo quali Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero. La Settimana Vivaldiana Nazionale, inoltre, risulta inserita quale “manifestazione artistica di rilevanza nazionale” nella XVI edizione del Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare 2019”».

Il Festival Nazionale ha ottenuto fin dalla prima edizione l’adesione del Presidente della Repubblica Italiana e per l’anno 2019 la Settimana Vivaldiana Nazionale ha inoltre ottenuto il Patrocinio del Consulat général de France à Milan, del Patrocinio del Consolato generale d’Olanda a Milano, del Pontificio Istituto Ammbrosiano di Musica Sacra di Milano, della Provincia di Pavia e della Camera di Commercio di Pavia. L’edizione 2018 ha coinvolto il Regno Unito (Londra e Canterbury) con proficue sinergie e collaborazioni con la Camera di Commercio Italiana di Londra, l’ENIT e varie altre Istituzioni Culturali italiane nel Regno Unito; in quell’occasione sono stati realizzati due importanti Concerti di Gala a Canterbury nella storica cornice della Conquest House.

Nell’ambito della programmazione artistica della III Edizione della manifestazione vivaldiana, inoltre, è previsto l’evento del Vivaldi’s Tour 2019 che coinvolgerà le città di Milano, Venezia e Amsterdam nel mese di maggio con la partecipazione dell’Orchestra Barocca Antonio Vivaldi.