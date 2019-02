Outdoor Albenga, Gara XCO Top class FCI a Campochiesa

Albenga. Organizzata da Ucla 1991, Gara XCO Top class FCI a Campochiesa domenica 10 febbraio, Coppa Città di Albenga mountain bike: “grazie all’amministrazione comunale e al Comitato Locale Turismo, che ha delineato tutta una serie di stanziamenti derivanti dall’imposta di soggiorno per ‘lanciare’ l’outdoor anche ad Albenga, ecco questa iniziativa sportiva volta a conquistare lo scenario della cross country, con il circuito di Campochiesa. Previsti molti iscritti che insieme tra appassionati e curiosi invaderanno il centro storico della frazione, dove ormai dallo scorso ottobre ha riaperto al pubblico la casa comunale, indicata dall’amministrazione Cangiano come sede dello sviluppo dell’outdoor e della valorizzazione eno gastronomica del territorio”.

La giornata sportiva all’aria aperta ad Albenga inizia, nel ritrovo a Campochiesa, alle ore 7:00 con l’apertura delle iscrizioni proprio nella Casa comunale (la gara è aperta a i tesserati FCI e a tutti gli enti di promozione sportiva italiani e stranieri). Ecco le varie partenze a seconda delle categorie : ore 9:30 esordienti m. 1’ e 2’ anno; 9:35 allieve f. 1’ e 2’ anno, esordienti f 1’ e 2’ anno; 10:30 allievi m. 1’ e 2’ anno; 12:00 open junior m. / f. amatori, che si sfideranno tutti sui sentieri alle spalle del paese.

La viabilità in corrispondenza del borgo e della provinciale che transita davanti alle opere parrocchiali sarà modificata per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire più parcheggio possibile per partecipanti e avventori.