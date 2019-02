Mancanza acqua nelle palazzine di Via Giotto, sindaco Cangiano: “a breve il disservizio sarà risolto”

Albenga. Ieri sera una residente dei palazzi Arte di Via Giotto si è rivolta al comune affinché sollecitasse i gestori responsabili a risolvere il problema della mancanza d’acqua: “Salve – scrive Claudia – in merito alla mancata erogazione dell’acqua nei palazzi ubicati in via Giotto (palazzi dell’arte), richiedo al comune di Albenga o chi di dovere di intervenire per il disagio causatoci in questi giorni. Sollecito la questione informando che sono stati più volte avvertiti sia l’acquedotto che l’ufficio di Savona in questione (Arte)- con scarsi risultati. Pregherei l’immediato intervento” .

È intervenuto il sindaco Giorgio Cangiano che ha contattato Arte per accelerare la riparazione della perdita e limitare i disagi dei residenti delle palazzine di Via Giotto: “Ho sentito – precisa il sindaco Cangiano – il presidente dell’Arte, che ringrazio, e mi ha informato che stanno intervenendo e che ritengono di risolvere a breve il disservizio”.