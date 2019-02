Festival, Spazio Liguria a Casa Sanremo

Sanremo. Taglio del nastro nel pomeriggio per il Roof e lo Spazio Liguria a Casa Sanremo, all’interno del Palafiori. All’inaugurazione erano presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore al Turismo Giovanni Berrino e l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo. Durante l’evento è stato presentato il riconoscimento che il presidente Toti consegnerà nella serata di venerdì 8 febbraio per premiare la migliore performance in duetto del 69° Festival della canzone italiana: si tratta di una scultura che rappresenta la Lanterna, simbolo di Genova, realizzata in filigrana di Campo Ligure dagli artigiani del Marchio Artigiani in Liguria.

“Lo Spazio Liguria a Casa Sanremo è pensato per offrire alle migliaia di persone che durante la settimana del Festival attraverseranno il Palafiori una immersive experience nel “mare verde” e nel “mare blu” della Liguria – spiega il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -: un modo per valorizzare e promuovere la nostra regione facendo vedere la ricchezza e la varietà degli ambienti e dei paesaggi che si possono trovare. Non solo mare, non solo estate: la Liguria è bellissima in ogni suo angolo, dalle valli dell’entroterra alle vette delle Alpi e dell’Appennino innevate in inverno fino alle sue celeberrime spiagge”.

“Anche quest’anno – aggiunge Toti – confermiamo la presenza di Regione Liguria al Festival: si tratta di una vetrina eccezionale, unica in Italia e al mondo, seguita da milioni di persone. Impensabile non esserci e non far vedere a tutti, anche grazie allo spot che andrà in onda nelle serate del Festival, quanto la Liguria sia bella, accogliente e facilmente raggiungibile”.

La presenza di Regione Liguria a Casa Sanremo è in collaborazione con l’Agenzia In Liguria, che opera sul territorio nazionale e sui mercati esteri per la promozione del territorio e la sua valorizzazione turistica: “Oggi l’Agenzia è sempre di più il motore dell’industria turistica ligure e in questo 2019 molto impegnativo stiamo lavorando per promuovere il format Liguria all’estero e in Italia – precisa il Commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini – Ma al di là dell’attività e delle scadenze che ci vedranno protagonisti in Europa, quello che mi preme è sottolineare è il valore che Agenzia ha oggi nel panorama regionale. Nel mio modo di vedere l’Agenzia deve essere un marchio per il turismo ligure, condiviso, qualitativamente alto, esportabile ovunque”.

Lo Spazio Liguria, oltre alla immersive experience, è abbellito da composizioni di strelitzie, ranuncoli, ginestra, mimosa ed eucalipto, fiori delle storiche coltivazioni della Riviera di Ponente apprezzati in tutto il mondo, donati da Ancef (Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori) in collaborazione con Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Durante l’evento erano presenti gli Ex-Otago, il gruppo musicale genovese che rappresenterà la Liguria al Festival di Sanremo 2019: la band ha offerto una testimonianza del loro forte legame con la loro città di origine, ha suonato dal vivo un pezzo e presentato al pubblico il trailer del loro docu-film dal titolo “Ex-Otago Siamo come Genova”.