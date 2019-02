Marina di Loano, un anno record per il marina resort nel ponente ligure

Loano. “Una delle marine più belle del mondo e tra i migliori porti italiani. Marina di Loano lavora per essere costantemente al top e i risultati si vedono”. Citata tra le dieci marine più belle del mondo dalla prestigiosa testata “Yachting Pages”, nel 2018 Marina di Loano ha ottenuto dal RINA la certificazione MaRINA Excellence 24 Plus, i “5 Timoni” e “50 Gold”, a testimonianza dell’eccellenza dell’infrastruttura e dei suoi servizi. L’Ente Internazionale di Certificazione, infatti, ha attestato ufficialmente la sicurezza e la qualità dei servizi turistici e ricettivi della struttura loanese. Inoltre, nell’ambito dei singoli aspetti della valutazione del MaRINA Excellence 24 Plus, Marina di Loano ha ottenuto, per prima in Italia, la certificazione “Green” del RINA sulla sostenibilità ambientale. È di pochi giorni fa, inoltre, la notizia che il mensile specializzato “Barche a Motore” ha collocato Marina di Loano tra “gli otto ormeggi top per la barca in Italia”.

Una classifica che tiene conto di molteplici fattori, in primis del rapporto tra la qualità e varietà dei servizi ed il costo medio per ciascun posto barca: “Come ricordato da ‘Barche a Motore’ nella presentazione del nostro porto – spiega il direttore Uberto Paoletti – Marina di Loano è una struttura moderna e all’avanguardia. Offre tutti i servizi di un autentico resort e tante opportunità per vivere il mare a 360 gradi in ogni periodo dell’anno. Oltre a garantire un’accoglienza di qualità e massima assistenza 24h a imbarcazioni dai 6 agli 80 metri, lo Yacht Club Marina di Loano, la sua foresteria e il solarium, ‘Il Ristorante’, e tutte le altre attività commerciali presenti nella struttura soddisfano ogni esigenza dei diportisti e offrono piacevoli momenti di relax e divertimento per tutti.”

La qualità di questi servizi è confermata dai numeri fatti registrare lo scorso anno. Il 2018 ha consolidato il trend positivo già riscontrato negli anni precedenti, con un netto incremento sia dei transiti che dei nuovi contratti di ormeggio stanziali. Negli ultimi 12 mesi i diportisti che hanno scelto Marina di Loano come “casa” per la loro imbarcazione, infatti, sono aumentati del 15 per cento. Le barche che invece hanno “fatto tappa” in transito a Loano hanno superato quota 1.200 unità. Un risultato significativo, al quale si aggiunge quello del settore dei superyacht: all’interno del bacino di Marina di Loano sono presenti 25 imbarcazioni tra i 30 e gli 80 metri di lunghezza.

Marina di Loano è in grado di accogliere oltre 900 imbarcazioni da 6 a 80 metri di lunghezza all’interno di un bacino facilmente accessibile e sicuro anche nelle condizioni meteomarine più avverse. L’ennesima conferma è arrivata in occasione della violentissima mareggiata che si è abbattuta sulla Liguria a fine ottobre scorso: l’imponente diga foranea che protegge il porto turistico loanese è riuscita a far fronte alla forza delle onde, alte fino a sette metri, che si sono abbattute sul litorale loanese e, più in generale, su tutta la costa ligure. In alcuni casi, invece, il maltempo ha devastato gravemente sia le strutture portuali che le imbarcazioni ormeggiate. Per questa ragione Marina di Loano si è resa disponibile ad offrire ospitalità gratuita a tutti i diportisti rimasti vittima dell’ondata di maltempo per un periodo di tre mesi. Marina di Loano è anche una piazza più che appetibile anche dal punto di vista commerciale: sono moltissimi, infatti, gli imprenditori che hanno scelto di avviare una loro attività nei locali della “galleria commerciale” portuale. Nei prossimi mesi la “Food Hall” che caratterizza il porto turistico loanese sarà arricchita dall’apertura di un nuovo ristorante e di una nuova pizzeria gourmet. Senza dimenticare il nuovo punto vendita di Marina Diving, la nuova scuola di patente nautica Blu&Blu, lo ship-chandler Anfibia Yacht. A ciò si aggiungono le aziende che hanno scelto la Marina loanese come vetrina per le loro migliori produzioni: tra queste ci sono autentici giganti come Frauscher, Fountaine Pajot, Yamaha, Volvo Penta. Infine, per garantire ancora più sicurezza all’interno dell’area portuale, al pianterreno della “Corte” stato inaugurato il nuovo ufficio di valico marittimo dell’Arma dei Carabinieri.

Marina di Loano è anche un polo fondamentale sul fronte degli sport legati al mondo del mare: oltre ad ospitare il Centro di Alta Specializzazione della Federazione Italiana Vela, è regolarmente teatro di importanti competizioni. Come i Campionati Nazionali Giovanili in doppio del 2018 (organizzati dal Circolo Nautico in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, ai quali hanno partecipato 305 barche) e il Campionato Invernale di Marina di Loano (manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, CNAM Alassio, Circolo Nautico Andora, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano). Questi eventi hanno fatto registrare il tutto esaurito in termini di partecipazione, grande risonanza a livello sportivo e mediatico e un importante impatto economico sul territorio.