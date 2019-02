Mareggiate, sotto controllo il litorale di Alassio (foto)

Alassio. Preallertati gli esercizi commerciali e i locali che insistono sul fronte mare avevano ritirato gli arredi dei dehors; il mare ieri è arrivato a lambire le soglie, ma senza far danno. “Anche se l’allerta era gialla, ieri sera – spiega l’Assessore alla Protezione Civile, Franca Giannotta – abbiamo voluto presidiare personalmente il litorale alassino, pronti, se necessario a fare intervenire mezzi e uomini”.

In nottata e oggi non ci sono stati grossi problemi, ma il paesaggio all’alba stamattina era comunque piuttosto desolante, con passeggiate invase dalla sabbia e dalle pietre trascinate dalle onde. “Abbiamo provveduto subito a far intervenire i mezzi per la pulizia delle passeggiate – comunica l’Assessore all’Ambiente Giacomo Battaglia – e in giornata, condizioni meteo permettendo, saranno sgombre”.

“C’è una grande sinergia – spiega il Presidente del Consiglio Massimo Parodi, che stamattina ha percorso l’intero litorale per registrare lo stato dell’arte – sia all’interno dell’amministrazione, sia con le categorie. Il fronte comune ci consente di limitare i danni e ottimizzare gli sforzi perchè Alassio sia sempre all’altezza del suo nome”.