Albenga, è già “Sold out” per Premio Fionda di legno 2019

Albenga. La Fionda dei Fieui di caruggi centra ancora una volta il bersaglio. Questa mattina alle 9 si sono aperte le prenotazioni per assistere alla cerimonia di consegna del Premio, che avrà luogo venerdì 22 marzo ad Albenga e dopo soltanto due ore il Teatro Ambra era già sold out: platea e galleria al gran completo. Il tutto “a scatola chiusa”, senza cioè neppure conoscere il nome di chi riceverà dalla mani di Antonio Ricci l’ambito riconoscimento. Soddisfatti e orgogliosi i Fieui di caruggi: “Dobbiamo solo ringraziare le decine di persone che hanno fatto la coda fin dalle cinque di mattina per avere la certezza di poter essere presenti al momento clou della manifestazione. Possiamo davvero dire che la Fionda è entrata nel cuore di tanta gente e questa è la ricompensa più importante per il tempo e l’impegno che mettiamo nel preparare al meglio questo evento tanto atteso”.

Il Premio Fionda di legno, organizzato dai Fieui con la collaborazione del Comune di Albenga, vanta un elenco di vincitori ragguardevole: Antonio Ricci, Balbontin-Ceccon-Casalino, Fabrizio De André, Paolo Villaggio, Milena Gabanelli, Roberto Vecchioni, Don Gallo, Carlo Petrini, Don Mazzi, Fiorella Mannoia, Javier Zanetti, i Nomadi, Brunello Cucinelli, Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, Enrico Brignano. “Nato come una goliardata è divenuto in poco tempo noto in tutta Italia, fino a ricevere la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica come iniziativa particolarmente meritevole in ambito culturale, sociale e artistico e ad essere riconosciuto come miglior evento culturale ligure in occasione del Festivalmare a Sanremo”.

Il Premio Fionda di legno ha uno scopo assolutamente benefico e tutte le offerte ricevute saranno devolute su indicazione del vincitore della Fionda 2019, che comunicherà sul palco del Teatro Ambra, il prossimo 22 marzo, il destinatario della somma raccolta.