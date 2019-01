Giorno della Memoria, consegna delle Medaglie d’onore

Savona. Questa mattina, presso il palazzo della Prefettura di Savona, il vicepresidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi ha partecipato, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa della Liguria, alla cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore, concesse dal Capo dello Stato ai cittadini italiani, militari e civili deportati nei lager e nei campi di lavoro nazisti.

La manifestazione rientra fra le iniziative organizzate in occasione delle celebrazioni del “Giorno della memoria”. «È importante ricordare non solo la strage immane che si è consumata nei campi di sterminio – dichiara De Vincenzi – ma anche il tributo di quanti furono costretti, in condizioni indicibili, a contribuire all’economia di guerra del Terzo Reich e, nella maggior parte dei casi, non riuscirono a sopravvivere alla fatica e agli stenti. È, dunque, doveroso questo omaggio simbolico riconosciuto ai deportati e, oggi, ai loro famigliari da parte della Repubblica italiana».