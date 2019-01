Elezioni Albenga, “la Lega unita e compatta, già al lavoro per vincere”

Albenga. (effe) – Sarebbero solo “balle, pure invenzioni, fake news”, secondo la segreteria della Lega, le indiscrezioni che circolano in città e in alcuni giornali sulle divisioni nel partito e le difficoltà per individuare un candidato unitario che consenta di mettere in piedi ad Albenga una coalizione di centro destra in vista delle prossime amministrative. “Dopo cinque anni di scelte sbagliate e dannose da parte dell’attuale amministrazione, le forze politiche che hanno (mal)governato la città – accusa oggi un comunicato della Lega –, spaventate dalla possibilità sempre più reale di perdere le elezioni, fanno di tutto per attaccarci: persino inventarsi divisioni interne e diffondere false informazioni agli organi di stampa”.

“La Lega è unita e compatta – sostiene la segreteria ingauna del partito –, già al lavoro per comporre la squadra per affrontare le elezioni amministrative, vincere e dare agli albenganesi quelle risposte che da troppo tempo attendono, su temi fondamentali come sicurezza, turismo, agricoltura”, portando “avanti il programma di buonsenso indicato da Matteo Salvini”. Per il resto, nessuna novità: “La definizione del candidato sindaco – ribadiscono –, una volta condivisa con i vertici del nostro movimento e con eventuali alleati, sarà resa nota al momento giusto”.