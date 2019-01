Anche l’alimentare ligure fa pratica di autocontrollo

Savona / Genova. D’intesa con le Asl liguri e con il contributo della Regione Liguria, Confartigianato offre ai pastifici, panifici e pasticcerie check up gratuiti per verificarne la conformità alla normativa di sicurezza. Prevenire, non reprimere. E di conseguenza, semplificare e rendere più produttiva un’impresa. Questo il messaggio alla base del progetto “Implementazione di pratiche di autocontrollo”, condiviso e finanziato da Confartigianato Liguria e Regione Liguria (assessorati alla Formazione e alla Sanità e Sicurezza). L’iniziativa si rivolge alle circa tremila micro e piccole imprese liguri attive nei settori della panificazione, pasticceria, gelateria e pasta fresca, supportandole, proprio attraverso la pratica dell’autocontrollo, nell’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

«Il tema della sicurezza e della corretta applicazione delle norme che regolano la “buona” attività da parte di un’impresa non può che trovare appoggio da parte di questa giunta – ha affermato Ilaria Cavo, assessore alla Formazione di Regione Liguria – sensibilizzare le aziende al fine di prevenire eventuali “errori” nella gestione quotidiana degli adempimenti amministrativi legati alla sicurezza in una logica di prevenzione, ritengo sia un’ottima strategia di lavoro e di accompagnamento alle imprese che un’associazione deve mettere in campo. Per questo abbiamo voluto dare gambe a questa diffusione, già favorevolmente sperimentata nel comparto carrozzerie, contribuendo alla sua attuazione con risorse regionali. L’ampia diffusione che da oggi sarà attivata non può che far ritenere utile l’azione intrapresa in un’ottica di divulgazione della cultura dell’ambiente e dell’applicazione di norme di autocontrollo».

In particolare, in vista della campagna delle Psal liguri, che prevede sopralluoghi di verifica nelle imprese alimentari della regione, Confartigianato Liguria mette a disposizione gratuitamente i propri esperti non solo per agevolare i piccoli imprenditori nella compilazione del questionario richiesto da Asl, ma anche per una visita in azienda per approfondire le questioni indispensabili per una corretta conoscenza e applicazione delle norme. Una sorta di check up completo per verificare la situazione aziendale ed eliminare eventuali situazioni di non conformità: tutti i punti analizzati dall’ente di controllo, sarebbero già stati oggetto di un’attenta valutazione da parte di Confartigianato, ed eventualmente aggiustati sulla base della normativa vigente.

«L’obiettivo del progetto – aggiunge l’assessore alla Sanità e Sicurezza di Regione Liguria Sonia Viale – è favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare nelle piccole o piccolissime aziende alimentari, facilitando la vita degli imprenditori e salvaguardando, al contempo, i posti di lavoro. Grazie al questionario elaborato dalle Psal (i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle Asl) e scaricabile dal sito di Alisa, ciascun imprenditore potrà, in modo semplice ed efficace, verificare la situazione della propria attività, colmando eventuali carenze in modo tempestivo e con il supporto della propria associazione di categoria. In questo modo – conclude – anche i controlli successivi da parte dei tecnici Asl saranno più veloci ed efficienti, senza necessità di elevare sanzioni».

«Dopo il positivo progetto pilota in tema ambientale nelle carrozzerie, ora estendiamo la fruttuosa pratica dell’autocontrollo anche alle piccole imprese dell’alimentare – spiega Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria – L’obiettivo è quello di diffondere sempre più questa pratica su tutto il territorio regionale, facendo leva anche sul coordinamento tra pubblica amministrazione e associazioni di rappresentanza. E proprio attraverso l’adozione di questa buona pratica, puntiamo non solo a una maggiore semplificazione per le nostre imprese, ma anche a un cambiamento di mentalità: intendere il rispetto della normativa in materia di sicurezza come cultura e non come un mero adempimento burocratico».

Per ulteriori informazioni e per prenotare la visita gratuita è possibile contattare la sede Confartigianato più vicina, chiamare lo 010 8461822 o scrivere a promozione@confartigianatoliguria.it.