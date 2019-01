Albenga insieme per tutte le famiglie: i prossimi incontri

Albenga. Continua con una seconda serie di conferenze l’iniziativa “Albenga per tutte le famiglie”, organizzata da AIED, Associazione Immaginafamiglie APS-ETS, e Sjamo, col patrocinio del Comune di Albenga- Assessorato ai Servizi Sociali. Tutti gli incontri sono a ingresso libero – “aperti a tutti per conoscere per collaborare” – e si terranno alle ore 21,00 presso il centro giovani Yepp in Piazza Corridoni ad Albenga.

I prossimi tre incontri in programma

23 gennaio 2019: “L’amore nelle coppie omossessuali. Idee a confronto”, incontro di condivisione e dibattito sul tema delle famiglie Arcobaleno, condotto da Valeria Pavan, psicologa-psicoterapeuta e Lara Giurdanella, mediatrice artistica; a cura dell’ Associazione Immaginafamiglie.

6 febbraio 2019: “Servizio civile, un’opportunità per crescere”, condotto da Claudio Leucci. Direttore dell’Associazione Sjamo- Sao Josè amici nel mondo, con la partecipazione di Julie Zonta, volontaria del Servizio Civile 2018; a cura di Sjamo Onlus

20 febbraio 2019: “Genitori e figli: generazioni in crisi”, condotto da Patrizia Battaglia, Psicologa Psicoterapeuta e Valentina Bigatto, Psicologa e Psicoterapeuta; a cura di AIED-Associazione Italiana per l’educazione Demografica.