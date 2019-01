Fidapa, incontro con l’esperta subacquea Clelia Pirazzini

Loano. Sabato 19 gennaio alle 15.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà un incontro con Clelia Pirazzini, esperta subacquea loanese. L’incontro è stato organizzato dalla sezione di Loano e della Riviera delle Palme di Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. A dialogare con Clelia Pirazzini sarà Umberta Bolognesi, presidente della sezione Fidapa.

Giornalista e scrittrice, Clelia Pirazzini ha collaborato con importanti quotidiani e con le maggiori riviste nautiche e subacquee italiane, spagnole, francesi, venezuelane, argentine ed australiane. Si è sempre interessata dei problemi del mare, diventando anche socia della Società Italiana di Biologia Marina. Ha incontrato i grandi personaggi quali Gianni Roghi, Enrico Tortonese, Jacques Cousteau, Folco Quilici, Ron Taylor. Tra i volumi e progetti realizzati per conto della GGallery Editrice ci sono: “Il mare di dentro”, “L’arcobaleno sott’acqua”, “I gioielli del mare”, “I giardini sommersi”, “Incontri nel blu”, Profumo di mare”, “Magie sotto il mare”, “Fiori di Calabria”.

In occasione della conferenza del 19 gennaio, Clelia Pirazzini concentrerà il suo intervento sul Borneo, in particolare del territorio indonesiano di Kalimantan, oggi al centro dell’attenzione mondiale per la selvaggia deforestazione in corso, che ha effetti negativi sulla flora e sulla fauna e che ha constatato personalmente in occasione del suo ultimo viaggio nell’autunno scorso. Inoltre, interverrà sui fondali dell’isola micronesiana di Palau, con immagini meravigliose della barriera corallina, e su quelli meno conosciuti ma sorprendenti del laghetto dell’isolotto di Eil Malk, formatosi circa 12 mila anni fa.