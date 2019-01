A che gioco giochiamo? A Legino corsi sui “giochi di un tempo”

Savona. Sabato prossimo, 19 gennaio, alle ore 10:00 presso la Associazione di Promozione Sociale “La Rocca” – ex SMS Contadini e Operai – di Via alla Rocca a Savona (Legino), si svolgerà la presentazione dell’iniziativa “A che gioco giochiamo?” una serie di corsi sui “giochi di un tempo” tenuti da soci di alcuni Circoli ed S.M.S. aderenti ARCI che partecipano al progetto.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale ARCI Savona in collaborazione con la S.M.S. F. Leginese – Circolo Milleluci, APS La Rocca, Circolo Artisi, S.M.S. Operai e Impiegati (Celle Ligure), Circolo La Familiare e Circolo La Boccia con il sostegno del Distretto Socio sanitario Savonese n° 7 e della Regione Liguria e rientra nell’ambito dei Progetti di Invecchiamento Attivo della Regione.

La presentazione di sabato mattina, dedicata ai corsi di dama, scacchi e bocce precederà quella di sabato 26 gennaio quando, sempre alle ore 10:00, presso il Circolo Artisi di Salita San Giacomo 9 a Savona, sarà presentato il corso dedicato alle boccette. La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata a bambini/e e ragazzi/e. A tutti i/le partecipanti sarà consegnato l’occorrente per giocare e si prevedono corsi per principianti ed avanzati in funzione delle capacità in quel determinato gioco.

“L’invito che facciamo ai ragazzi e alle ragazze interessati/e è quello di partecipare alle due presentazioni per conoscere meglio il programma e potersi così iscrivere ai corsi che si svolgeranno nelle basi coinvolte nel progetto” affermano da ARCI Savona. “Crediamo molto in questo progetto in quanto i soci dei circoli e delle S.M.S. aderenti ARCI diventano insegnanti e tramandano alle nuove generazioni la passione per “i giochi di un tempo” e tutte le strategie da applicare per giocare al meglio delle proprie capacità. In questo modo, grandi e piccoli, potranno trascorrere delle ore assieme e divertirsi giocando assieme” concludono gli organizzatori.

Tutti coloro che parteciperanno alla presentazione dei corsi riceveranno un omaggio.