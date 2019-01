Albenga, per immaginafamiglie “Confronti positivi” e Festa del tesseramento

Albenga. (effe) – L’associazione di promozione sociale e culturale Immaginafamiglie inizia il suo secondo anno di attività con un incontro/confronto pubblico e la Festa del tesseramento 2019. La giornata di avvio del programma di attività 2019 comincerà sabato 19 gennaio con l’incontro “Confronti positivi”, patrocinato dal Comune di Albenga-Assessorato ai Servizi Sociali, in programma dalle ore 10.30 alle 12.00 presso la Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi”.

L’associazione immaginafamiglie, spiega la presidente Monica Maggi, “desidera creare uno spazio di confronto con le realtà locali sui temi collegati alla famiglia. L’idea è quella di incontrarci (associazioni, scuole, enti, professionisti, genitori, educatori) per conoscerci, informarci, confrontarci. Ci piacerebbe realizzare un calendario annuale di iniziative a più voci che vada a soddisfare i reali bisogni delle famiglie del territorio”.

La mattina prevede un confronto in sottogruppi su tre mappe di lavoro: 1) Il tempo della famiglia, I tempi di lavoro: quali possibilità?; 2) Le famiglie di oggi: nuove prospettive vecchi bisogni?; 3) La Comunicazione Scuola/famiglia – famiglia/istituzioni con una discussione finale in plenaria, per capire cosa c’è sul territorio, cosa manca e poter condividere nuove idee. L’ingresso è libero per chiunque voglia partecipare, fino a esaurimento posti (Informazioni e preiscrizione: immaginafamiglie@gmail.com cell 3475031329).

Nel pomeriggio ci sarà invece la Festa del Tesseramento: “venite a conoscerci, per sostenerci e per regalarvi un anno di attività insieme a noi”. Il programma prevede due incontri ad ingresso libero, dedicati ai bambini e agli adulti: alle ore 16/18 presso la Libreria Albero Azzurro in Piazza delle Erbe, letture per i più piccol, “letture per diventare grandi e giocare insieme a mamma e papà. Saremo lieti di condividere con i più piccoli una lettura e una dolce merenda, con letture a cura del gruppo lettori #cosavuoichetilegga!”; in prima serata, in orario 19/20, alla Libreria San Michele (Via Bernardo Ricci) ci saranno invece le letture del benessere, per “condividere la bellezza di una lettura e un brindisi per l’avvio del nuovo anno di attività dell’associazione”.