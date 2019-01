Carcare celebra San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale

Carcare. Per la prima volta nella storia del comune di Carcare, quest’anno verrà celebrato San Sebastiano, notoriamente patrono della Polizia Municipale in Italia. L’occasione prenderà forma Domenica 20 Gennaio, nella Chiesa Parrocchiale, mediante la celebrazione della santa messa delle ore 11. Officerà il Parroco di Carcare Padre Italo Levo, parteciperà il Sindaco e l’amministrazione comunale insieme agli agenti locali del Corpo di Polizia Municipale.

Evento, “voluto nell’ottica del rafforzamento della consapevolezza del ruolo svolto quotidianamente dalle Polizie Locali nell’esercizio delle loro funzioni e servizi a favore delle comunità cittadine, senza sottovalutare la sensibilità di migliorarne la percezione anche presso l’opinione pubblica”.

Nel merito il Sindaco del Comune di Carcare, Christian De Vecchi: “Quella di quest’anno sarà una celebrazione dai contenuti sobri, abbiamo concordato con la parrocchia la celebrazione di una funzione religiosa per onorare il servizio svolto negli anni dalla Polizia Municipale, quale giorno migliore se non quello del patrono del Corpo, San Sebastiano. Nel 2020 ci sarà anche occasione per consegnare degli encomi professionali agli agenti che lo meriteranno nell’esercizio del servizio e sarà giornata per promuovere convegni tematici specifici.”