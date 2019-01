Albenga, cresce il trofeo Elena Ghidetti

Albenga. Quello che si è concluso domenica sera è stato un Torneo Ghidetti in grande crescita, considerato che da quest’anno è diventato un torneo nazionale che ha suscitato molto interesse e grande partecipazione, vista la presenza di squadre di alcune regioni italiane per una particolare formula di gara ideata nel 2008 da Elena Ghidetti, Maura Rota (Direttrice Tecnica Regionale) e Nadia Giovannetti che allora era Referente Regionale di Giuria. I risultati: Al 1° posto Abruzzo, al 2° posto Piemonte, al 3°posto Marche e al 4° posto la Toscana.

Soddisfatto il vice sindaco assessore allo sport Riccardo Tomatis: “Un’organizzazione impeccabile della Ginnastica Ligure Albenga premiata da una grande partecipazione di pubblico che ha trascorso questo week end all’insegna dello sport a conferma della bontà della scelta della nostra Amministrazione di puntare su eventi di differenti discipline sportive delocalizzati stagionalmente. Questi eventi rappresentano un volano di crescita per la nostra città. Nello spirito della gara il podio è stato simbolico, a tutti è andato un riconoscimento di partecipazione. La squadra vincitrice che si è aggiudicata il Trofeo si è complimentata e ha ringraziato per l’impeccabile organizzazione la Ginnastica ligure, il comune e la città di Albenga, che, oltre storicamente e culturalmente unica ha, in questa occasione, dimostrato grande ospitalità”. L’assessore al turismo Alberto Passino ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento affermando che “le strutture ricettive e gli alberghi pieni per un week end fuori stagione dimostrano come lo sport si confermi un’attrattiva e un ottimo strumento di richiamo turistico di qualità rappresentando una grande opportunità per una città che sta crescendo e che sempre più punta sul turismo anche con eventi destagionalizzati”.

“Un ringraziamento va alla Federazione che ha creduto in noi ed ha apprezzato il nostro lavoro. Arrivederci al prossimo anno” dicono l’assessore Passino, il vice sindaco Tomatis e l’associazione sportiva Ginnastica Ligure Albenga.

*Photo Credit: foto Studio Rossello – Albenga