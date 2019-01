Italian Riviera Experience, corsi per gli imprenditori della costa e dell’entroterra

Alassio. Percorsi formativi dedicati all’ideazione e alla promozione di prodotti turistici esperenziali: si terrà il prossimo lunedì 14 gennaio, alle ore 11.30 presso la Sala Consiglio del Comune di Alassio, la presentazione del progetto Italian Riviera Experience, con il quale l’Ats Focus – formato da E.S.E. SV – E. L. F. o Liguria – Futura – Conform s.r.l. e E.S.S.E. Ge – si è aggiudicato il finanziamento europeo per la formazione degli imprenditori nel campo della promozione, attraverso i new media, dei prodotti turistici esperenziali (OB. SPEC.11 DEL PO FSE 2014-20209.

L’incontro è promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, in collaborazione con l’associazione albergatori di Alassio, la CIA e Confagricoltura coinvolte con i loro associati nei percorsi formativi. Come sottolinea l’Assessore al Turismo Angelo Galtieri: “Questo progetto formativo rappresenta un’occasione straordinaria per il nostro comune in un ottica di alleanze e sinergie tra territori ed aziende della costa e dell’entroterra; l’auspicio è che da questa esperienza possano nascere nuovi prodotti legati all’enogastronomia capaci di generare nuovi flussi turistici per il nostro comprensorio.”