Trasporto ferroviario regionale, assessore Berrino “molto soddisfatto”

Genova / Regione Liguria. “Incremento del 19% di passeggeri non abbonati nelle festività natalizie, customer care con risultati positivi superiore dell’1,5% rispetto alla media nazionale nel 2018: sono molto soddisfatto per i dati sul trasporto regionale ferroviario in Italia e in Liguria diffusi oggi da Trenitalia” commenta l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino i dati sull’incremento dei viaggiatori del trasporto regionale nelle festività natalizie.

5 milioni di passeggeri in tutta Italia (10% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) di cui 400mila in Liguria (19% in più), abbonati esclusi: “Nel dato ligure – prosegue Berrino – ha inciso sicuramente il cambiamento di abitudini dovuto al crollo del ponte Morandi: ma significa che abbiamo indovinato le strategie di trasporto per fare fronte all’emergenza, l’offerta di viaggi supplementari rispetto alla normalità. Ma anche la qualità del viaggio è migliorata grazie all’introduzione di cinque nuovi treni sulla rete nel 2018. Il dato è che i liguri scelgono il treno oggi più di ieri. L’incremento è in atto da qualche anno, grazie anche alla buona performance di molte destinazioni turistiche, come Monterosso al Mare”. “Non abbassiamo la guardia – conclude l’assessore – continueremo a lavorare per migliorare tanti aspetti, a cominciare dalla puntualità e dallo stato dei convogli, ma siamo sulla strada giusta”.