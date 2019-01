Progetto sicurezza, ad Andora bodycam per gli agenti della polizia locale

Andora. Gli agenti di Polizia locale di Andora di pattuglia in auto potranno indossare delle bodycam durante i turni di servizio. Dispositivi che favoriscono una maggiore sicurezza ed efficacia degli interventi di controllo e che fanno parte del progetto voluto dall’Amministrazione Demichelis che vedrà l’installazione sul territorio di sei nuovi punti di monitoraggio dotati di 12 nuove telecamere di video sorveglianza che si aggiungono a quelle già esistenti. Occhi elettronici che saranno in grado di registrare il numero di targa dei veicoli. Dati che potranno essere confrontati con le Black List a disposizione del Ministero dell’Interno.

Il potenziamento della videosorveglianza è finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di vandalismo, bivacco in zone isolate, abusivismo commerciale, furti, l’abbandono di rifiuti e di materiali pericolosi, ma anche per il controllo delle zone dove ci sono locali notturni e le vie di accesso all’entroterra. Nel progetto il comune ha investito 56.000 euro di cui 44.800 euro finanziati dal Ministero dell’Interno che ha riconosciuto meritevole di sostegno il piano voluto all’Amministrazione e redatto dal Comandante della Polizia locale, Ingegner Paolo Ferrari.L

La bodycam,invece, indossata sulla divisa, viene attivata dell’agente quando ritenga di trovarsi in una situazione a rischio o voglia registrare un fenomeno illegale.

“Riteniamo di dover utilizzare tutti gli strumenti di controllo che possano fare da deterrente o individuare efficacemente fenomeni criminosi, atti vandalici, commercio abusivo e bivacchi in zone isolate e sulle spiagge, ma che rendano anche più veloci e sicuri gli interventi degli agenti della Polizia locale che possono essere avvisati, dai colleghi in sede, di situazioni di pericolo o abuso – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis –Andora ha un territorio molto vasto, ma non ci fermeremo qui. Questo lotto di telecamere segue quelle già posizionate nei mesi scorsi e sarà ulteriormente integrato.”

Gli occhi elettronici, collegati al Comando della Polizia Locale e manovrabili anche dagli agenti in sede, saranno così posizionati: una telecamera sulla spiaggia davanti all’ex complesso Ariston e un’altra nel tratto di passeggiata all’altezza dei Campi da beach volley e da bocce per contrastare fenomeni di campeggio, bivacco di disperati e venditori abusivi, ma anche lo scarico alla foce del Merula di rifiuti e materiali pericolosi. Un’altra telecamera sarà posizionata nella zona del Parco degli Aviatori, per contrastare l’abusivismo commerciale, atti di vandalismo contro i bagni pubblici presenti, episodi di bivacco anche in aree di pregio come Villa Laura mentre un’altra sarà nei giardini pubblici davanti al Porto turistico. Altri due occhi elettronici, uno panoramico e l’altro di lettura delle targhe delle auto saranno installati sulla via Aurelia nelle zone di accesso ad Andora, al confine con Cervo e con Laigueglia, per un controllo finalizzato all’individuazione di veicoli sospetti, in caso di furti presso abitazioni private o luoghi pubblici. Due video camere di sorveglianza e per la lettura targhe saranno posizionate anche presso la rotatoria di Molino Nuovo fra la Strada Piangrande e via Molineri, strada di comunicazione da e per la Val Merula. Due apparecchi uguali saranno messi anche in corrispondenza dell’imbocco della Strada Comunale per Conna all’incrocio con Via Merula per il controllo dell’unica via di comunicazione stradale da e per le frazioni di Garassini e di Conna

(Nelle foto di alcune delle zone dove saranno messe le telecamere)