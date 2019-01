Duccio Forzano ad Albenga, “Come Rocky Balboa”

Albenga. A pochi giorni dal Festival di Sanremo i Fieui di caruggi ospiteranno sotto le torri ingaune Duccio Forzano, regista di sei edizioni (compresa la prossima) del tradizionale appuntamento canoro. Domenica 20 Gennaio alle ore 17 Duccio Forzano presenterà all’Auditorium San Carlo in via Roma, a pochi passi dalla celebre cantina dei fieui di caruggi, il suo romanzo “Come Rocky Balboa”.

Si tratta di “un’appassionante vicenda autobiografica, che vede il protagonista costretto a ‘incassare’ dalla vita colpi di ogni tipo, proprio come l’eroe cinematografico richiamato nel titolo. Fino al momento in cui sarà lui a piazzare il colpo vincente e a realizzare i suoi sogni, grazie alla ‘scoperta’ di una telecamera”. Marisa Fagnani, con la sua voce suggestiva e la sua inseparabile chitarra, accompagnerà l’incontro con l’autore. L’appuntamento è a ingresso libero e Duccio Forzano sarà disponibile per autografare le copie del libro.