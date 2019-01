Ispra / Alassio. Il concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” è giunto alla dodicesima edizione: ci sarà tempo per poeti e scrittori per inviare la propria opera a tema d’amore fino a domenica 3 febbraio 2019: previste due sezioni poesia o racconto di massimo 750 parole.

La Finale sarà prevista ad Ispra, sul Lago Maggiore, domenica 17 febbraio 2019 alle ore 16.00: nell’occasione saranno proclamati, dalla Giuria del Premio, i vincitori delle due categoria in gara ovvero adulti e giovani ed il vincitore della seconda edizione del Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”. La serata della premiazione vedrà anche il conferimento del premio alla carriera alla memoria al giornalista e scrittore Andrea G. Pinketts, amico del concorso letterario isprese.

Prevista, per la kermesse di febbraio, la declamazione delle opere a cura del Comitato Artistico del Premio Mario Berrino con l’accompagnamento musicale dell’associazione “Musica Musica” di Ispra del Maestro Carmelo Massimo Torre oltre alla tradizionale storica presenza del pianista Matteo Pietra.

«Siamo molto soddisfatti per l’andamento del concorso che, anche in questa dodicesima edizione sta dimostrando di avere un ottimo riscontro fra scrittori e poeti – dichiarano dal Direttivo dell’Associazione culturale isprese – ringraziamo i partners privati, in particolar modo la famiglia Berrino con la Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio e l’amico Pier Franco Quaglieni che da sempre ci supporta con il Centro Studi Mario Pannunzio di Torino, nonché le Istituzioni pubbliche che ci supportano nell’organizzazione pratica della manifestazione ormai a carattere nazionale.»