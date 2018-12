Albenga, luminosi addobbi e manifestazioni per le festività di Natale

Albenga. L’allestimento nei giorni scorsi delle luminarie in città e Babbo Natale luminoso sul ponte Viveri molto apprezzato dai cittadini aveva anticipato la classica accensione dell’albero di Natale nel giorno dell’Immacolata. Il canto dei bimbi alle ore 17.00 in Piazza San Michele con i bimbi delle Scuole Paccini II Circolo e verso le ore 18 il Sindaco Giorgio Cangiano che per il quinto anno consecutivo ha fatto scorrere il tempo con un conto alla rovescia che dato il via all’accensione delle luci dell’albero di Natale.

«La luminosa “palla” come set per selfie e foto dei più piccini con Babbo Natale e l’atmosfera di festa ha riscaldato i tanti cittadini accorsi nel centro storico già protagonista della Festa di Santa Lucia con banchetti di specialità culinarie e oggettistica Così la città di Albenga ha dato il via al periodo natalizio e alle numerose iniziative sia pubbliche che delle associazioni che allieteranno le feste natalizie fino all’epifania».

Albenga Manifestazioni feste Natale 2018-2019

ALBENGA: IL CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE

Presepi

Da Sabato 8 Dicembre a Domenica 6 Gennaio 2019

Tutte le chiese Parrocchiali (orario messe)

Bastia – Presepi nel Borgo – nei giorni festivi – apertura dalle 15.30 alle 18.30

Da Domenica 16 Dicembre a Domenica 6 Gennaio 2019

Vadino – Chiesa Parrocchiale di San Bernardino – Mostra di piccoli presepi di famiglia (orario messe)

Da Domenica 23 Dicembre a Domenica 13 Gennaio 2019

Oratorio N.S.Misericordia – Centro storico- apertura dalle 15.00 alle ore 19.00

Da Martedì 25 a Domenica 20 Gennaio 2019

Campochiesa – località San Giorgio – “Il Presepe della Fam. Vallarino” Reg. Baffico 12

Orari festivi e prefestivi dalle ore 14.30 alle ore 19.00 –

feriali dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

Mercatino del Biologico e dell’Artigianato Hobbistico a cura del C.I.V.

1-2-8-9-15-16-22-23-29 e 30 Dicembre 2018

e il 5 e 6 Gennaio 2019 – in Centro Storico

DICEMBRE 2018: EVENTI E MANIFESTAZIONI

da Giovedì 6 a Domenica 9

Palazzo Lengueglia Costa Piazza San Michele – Mostra itinerante “Com’eri vestita?” a cura Zonta Club Albenga – Alassio – inaugurazione ore 17.00

Orari 10.00 – 12.00 /15.00 -19.00

Venerdì 7

Palazzo Oddo IV Piano ore 21.00 – Wunderkammer – Concerto per chitarra del M° Diego Campagna a cura della Fondazione Gian Maria Oddi

Sabato 8

Biblioteca Civica Palazzo Oddo ore 17.00 Presentazione del libro “la fine di un mito genovese. Cristoforo Colombo nasce a Savona nel 1436 circa e i genovesi distruggono il porto di Savona nel 1440” di Franco Icardi

Accensione dell’Albero di Natale ore 17.00 – Piazza San Michele – con le Scuole Paccini II Circolo

Palazzo Oddo – 3° piano ore 21.00 Spettacolo Teatrale sul tema “Legge Basaglia” a cura del Dopo Lavoro Ferroviario

Sabato 8 e Domenica 9

Piazza IV Novembre dalle ore 14,00 alle ore 20,00 – Festa di Santa Lucia, “cuccia” e piatti tipici siciliani

Domenica ore 16.30 processione accompagnata dalla Banda Musicale

Domenica 9

Leca in festa – negozi aperti e Festa Natalizia – tutto il giorno

San Fedele Babbo Natale in Piazza Falcone e Borsellino a cura dei Vigili del Fuoco dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Mercoledì 12

Lega Navale – Lungomare Doria – Presentazione del Romanzo “Solis” di Raffaella Verga – ore 16.00 – seguirà conferimento targa di merito al più anziano pescatore.

Giovedì 13

Palazzo Oddo – ore 15.30 “Poesia Religiosa del ‘900” riflessioni del Prof. Gianni Ballabio a cura dell’UNITRE

da Venerdì 14 Dicembre a Domenica 13 Gennaio

Palazzo Oddo – – orari di apertura del palazzo – Mostra del M° Giuliano Giuggioli – 3° Piano

Sabato 15

Centro Storico – dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – Babbo Natale a cura dei Vigili del Fuoco

Via dei Mille – dalle ore 15,00 alle 20,00 – Shopping Mille musica bancarelle e altro

Street Band – Corpo Bandistico G. Verdi dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per le vie cittadine

Auditorium San Carlo – ore 21.00- Conferenza/spettacolo a cura dell’Antropologo Paolo Apolito: Rompere il ritmo condivisione e inclusione. a cura dell’Associazione Culturale “Iniziativa Laica Ingauna”

Domenica 16

Viale Martiri e Viale Italia – Tutto il giorno – Fiera di Natale

Viale 8 Marzo Bar Namastè – dalle ore 15,00 alle ore 20,00 Evento Musicale e mercatino hobbistica.

Street Band – Banda N.S. di Pontelungo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per le vie cittadine

Venerdì 21

Biblioteca Civica – Palazzo Oddo – ore 17 Presentazione del libro “Ai piedi di Santiago” di Daniela Castiglione

Da Sabato 22 Dicembre a Domenica 6 Gennaio

Via Roma, 58 presso sede Associazione Vecchia Albenga: Mostra dal titolo “Albenga, militari e Caserme”

Orario:

tutti i giorni dalle 15,30 alle 18,30 –

Martedì, Giovedì e Domenica mattino dalle ore 10,00 alle ore 12.00

Natale Chiuso

Sabato 22

Street Band – Banda N.S. di Pontelungo dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per le vie cittadine

Spazio Bruno – ore 21.00- Kronoteatro presenta “Pedigree” di Babilonia Teatri

Cattedrale San Michele – ore 21,00 – Concerto dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia

Domenica 23

Viale Martiri della Libertà – tutto il giorno – Mercatino dell’Antiquariato a cura dell’Associazione Tra le Torri

Piazza del Popolo – dalle ore 12.30 alle ore 18.00 – Polentata di Natale e Musica dal vivo a cura del Caffè Letterario ai Giardinetti

Street Band – Corpo Bandistico G. Verdi dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per le vie cittadine

Lunedì 24

Piazza IV Novembre e Piazza San Michele – dalle ore 15,30 fino alle ore 18,00

“La Natività” rappresentazione vivente della Notte Santa con Cabit Duo – Cornamuse di Natale e Pastori, Maria e Giuseppe alla ricerca di un rifugio per la notte (vin brulé cioccolata calda e molto altro ancora …)

Mercoledì 26

Auditorium San Carlo – ore 21.00 – Concerto di Natale con Lamberto Curtoni Violoncello e Giovanni Doria Miglietta pianoforte a cura della Fondazione Gian Maria Oddi

da Giovedì 27 a Sabato 29 dicembre

31° Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga – Memorial Maria Silvia Folco, presso Palazzo Oddo ed Auditorium San Carlo.

Domenica 30

Salone delle Opere Parrocchiali di San Michele – dalle ore 15,30- Tombolata a cura dell’Associazione Vecchia Albenga

Cattedrale S. Michele Arcangelo – ore 21.00 – Concerto di fine anno con musiche di Mons. Marco Frisina dalla “Divina Commedia” con il soprano Stefania Fratepietro e il tenore Giovanni De Filippi

Bastia Chiesa S.S. Annunziata – ore 21.00 – concerto Gospel “Tieni Viva Gospel Voices”

Lunedì 31

Piazza del Popolo – dalle ore 22.00 – Saluto al 2018 e Benvenuto 2019 brindisi con “I Libero Arbitrio”

GENNAIO 2019: EVENTI E MANIFESTAZIONI

Martedì 1

Piazza del Popolo dalle ore 15,00 – Buon Anno in ballo – Band Laura Fiori

Mercoledì 2

Auditorium San Carlo – ore 21,00 – Concerto Polifonico del Coro di Loano diretto dal Maestro Mattia Pelosi

Giovedì 3

Cinema Teatro Ambra – ore 21,00- Concerto d’inizio Anno a cura dell’Associazione Vecchia Albenga

Da Giovedì 3 a Sabato 5

Palamarco e Tensostruttura di Reg. San Clemente – Trofeo della Befana a cura dell’Albenga Volley

Sabato 5 /Domenica 6

Via dei Mille – tutto il giorno – Mercatino dei sapori italiani e dell’artigianato di qualità

Palazzo Scotto Niccolari – Via Medaglie d’oro 7 – dalle ore 9.00 alle ore 21.00 -Albenga Brick 2 – Fiera LEGO

Sabato 5

Piazza IV Novembre e Piazza San Michele dalle ore 15.30 alle ore 18 – rappresentazione: aspettando i Re Magi con Trio Cabit – cornamuse e pastori … (cioccolata calda, vin broulé e altro ancora ….)

Sabato 5

Bastia

Piazza S.S. Annunziata – dalle ore 14.30 – “Aspettando la Befana a Bastia” giochi, leccornie e intrattenimento per bambini

Chiesa S.S. Annunziata – ore 21.00 – “Concerto della cantoria”

Domenica 6

Palamarco di Reg. San Clemente – Torneo Ligure di Kendo

Piazza Petrarca – ore 15.00 – Befana della Croce Bianca

Piazza San Michele – ore 16.30 – Befana dei Vigili del Fuoco